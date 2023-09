NEL ASA Aktie News: E-Mobilität Wasserstoff Index Aktie NEL ASA büßt am Dienstagmittag ein

NEL ASA im Fokus

Die Aktie von NEL ASA gehört am Dienstagmittag zu den Verlustbringern des Tages. Die NEL ASA-Aktie musste zuletzt Verluste hinnehmen. Im Tradegate-Handel ging es um 0,9 Prozent auf 0,902 EUR abwärts.

Die NEL ASA-Aktie gab im Tradegate-Handel um 12:03 Uhr um 0,9 Prozent auf 0,902 EUR nach. Bei 0,896 EUR markierte die NEL ASA-Aktie ihr bisheriges Tagestief. Zur Startglocke notierte der Anteilsschein bei 0,910 EUR. Zuletzt betrug der Umsatz im Tradegate-Handel 857.751 NEL ASA-Aktien.

Den höchsten Stand seit 52 Wochen (1,725 EUR) erklomm das Papier am 09.02.2023. Der Abstand zum 52-Wochen-Hoch beträgt derzeit 91,271 Prozent. Am 08.09.2023 gab der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 0,890 EUR nach und fiel damit auf den tiefsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Damit befindet sich das 52-Wochen-Tief 1,264 Prozent unter dem aktuellen Kurs der NEL ASA-Aktie.

Das durchschnittliche Kursziel geben Analysten bei 16,77 NOK je NEL ASA-Aktie an.

Die Zahlen des am 30.06.2023 abgelaufenen Quartals präsentierte NEL ASA am 18.07.2023. In Sachen Umsatz präsentierte das Unternehmen 229,30 NOK – eine Minderung von 0,00 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel. Damals hatte der Konzern einen Umsatz von 229,30 NOK eingefahren.

Die Vorlage der Q3 2023-Finanzergebnisse wird für den 25.10.2023 terminiert. Die Q3 2024-Finanzergebnisse könnte NEL ASA möglicherweise am 07.11.2024 präsentieren.

