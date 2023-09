NEL ASA Aktie News: E-Mobilität Wasserstoff Index Aktie NEL ASA tendiert am Vormittag tiefer

Blick auf NEL ASA-Kurs

Die Aktie von NEL ASA gehört am Dienstagvormittag zu den Verlierern des Tages. Die Aktie verlor zuletzt in der Tradegate-Sitzung 1,1 Prozent auf 0,900 EUR.

Werte in diesem Artikel

Das Papier von NEL ASA gab in der Tradegate-Sitzung ab. Um 09:21 Uhr ging es um 1,1 Prozent auf 0,900 EUR abwärts. Die NEL ASA-Aktie sank bis auf 0,900 EUR. Bei 0,910 EUR ging der Anteilsschein in den Tradegate-Handel. Zuletzt betrug der Umsatz im Tradegate-Handel 168.114 NEL ASA-Aktien.

Am 09.02.2023 schoben Kursgewinne das Papier bis auf 1,725 EUR und somit auf den höchsten Stand seit 52 Wochen. Mit einem Zuwachs von 91,569 Prozent wäre das 52-Wochen-Hoch vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht. In den vergangenen 52 Wochen lag der Tiefstkurs des Papiers bei 0,890 EUR. Dieser Wert wurde am 08.09.2023 erreicht. Der derzeitige Kurs der NEL ASA-Aktie liegt somit 1,123 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Das Kursziel der Analysten beläuft sich durchschnittlich auf 16,77 NOK.

Am 18.07.2023 lud NEL ASA zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 30.06.2023 endete. Dabei wurde eine Umsatzabschwächung um 0,00 Prozent auf 229,30 NOK ausgewiesen. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 229,30 NOK in den Büchern gestanden.

Für das laufende Jahresviertel Q3 2023 wird am 25.10.2023 mit der Vorlage der Ergebnisse gerechnet. Experten terminieren die Vorlage der Q3 2024-Bilanz auf den 07.11.2024.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur NEL ASA-Aktie

NEL ASA-Aktie: Die Konzerngeschichte des Wasserstoffunternehmens NEL ASA aus Norwegen

NEL-Aktie im Minus: Credit Suisse hat Ziel für NEL gesenkt

NEL-Aktie klettert zweistellig: NEL ASA legt beim Umsatz kräftig zu - Mehr Verlust als erwartet