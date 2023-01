NEL ASA Aktie News: E-Mobilität Wasserstoff Index Aktie NEL ASA am Mittag im Minus

Die NEL ASA-Aktie musste um 12:22 Uhr im Frankfurt-Handel abgeben und fiel um 1,3 Prozent auf 1,46 EUR. Der Kurs der NEL ASA-Aktie gab im heutigen Tagestief bis auf 1,44 EUR nach. Die Frankfurt-Sitzung begann das Papier bei einem Kurs von 1,46 EUR. Zuletzt wechselten via Frankfurt 85.068 NEL ASA-Aktien den Besitzer.

Den höchsten Stand seit 52 Wochen (1,90 EUR) erklomm das Papier am 09.03.2022. Damit befindet sich das 52-Wochen-Hoch 23,27 Prozent über dem aktuellen Kurs der NEL ASA-Aktie. Am 13.10.2022 sank der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Tief bei 0,94 EUR ab. Um auf das 52-Wochen-Tief zu fallen, müsste der Kurs der NEL ASA-Aktie 54,37 Prozent sinken.

Das durchschnittliche Kursziel geben Analysten bei 17,46 NOK je NEL ASA-Aktie an.

Am 21.10.2021 hat NEL ASA in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 30.09.2021 – vorgestellt. Der Umsatz lag bei 229,30 NOK – das entspricht einem Abschlag von 0,00 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum. Damals waren 229,30 NOK erwirtschaftet worden.

Voraussichtlich am 28.02.2023 dürfte NEL ASA Anlegern einen Blick in die Q4 2022-Bilanz gewähren. In aktuellen Schätzungen terminieren Experten die Präsentation der Q4 2023-Bilanz auf den 15.02.2024.

