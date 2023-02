NEL ASA Aktie News: E-Mobilität Wasserstoff Index Aktie NEL ASA am Vormittag im Minusbereich

Um 09:12 Uhr fiel die NEL ASA-Aktie. Im Frankfurt-Handel rutschte das Papier um 0,5 Prozent auf 1,56 EUR ab. Das bisherige Tagestief markierte NEL ASA-Aktie bei 1,55 EUR. Bei 1,55 EUR eröffnete der Anteilsschein die Börsensitzung. Im Frankfurt-Handel wechselten bis jetzt 36.900 NEL ASA-Aktien den Besitzer.

Das 52-Wochen-Hoch erreichte der Anteilsschein am 09.03.2022 bei 1,90 EUR. Mit einem Zuwachs von 17,79 Prozent wäre das 52-Wochen-Hoch vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht. Am 13.10.2022 verringerte sich der Aktienkurs auf bis zu 0,94 EUR und markierte damit das derzeitige 52-Wochen-Tief. Der derzeitige Kurs der NEL ASA-Aktie liegt somit 65,39 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Im Durchschnitt gehen Experten von einem fairen Wert von 18,09 NOK je NEL ASA-Aktie aus.

Am 21.10.2021 äußerte sich NEL ASA zu den Kennzahlen des am 30.09.2021 ausgelaufenen Quartals. In Sachen Umsatz präsentierte das Unternehmen 229,30 NOK – eine Minderung von 0,00 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel. Damals hatte der Konzern einen Umsatz von 229,30 NOK eingefahren.

NEL ASA wird die nächste Bilanz für Q4 2022 voraussichtlich am 28.02.2023 vorlegen. Die Veröffentlichung der NEL ASA-Ergebnisse für Q1 2024 erwarten Experten am 08.05.2024.

Redaktion finanzen.net

