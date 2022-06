NEL ASA Aktie News: NEL ASA zieht am Nachmittag an

Werbung

Heute im Fokus

Ukraine-Krieg im Ticker: DAX freundlich -- Wall Street im Feiertag -- Pfizer beteiligt sich an Valneva -- RWE kooperiert mit Commerzbank -- Bayer, Deutsche Telekom, Delivery Hero, Bitcoin im Fokus

Facebook stellt Prototypen für schmälere VR-Brillen vor. EZB-Präsidentin Lagarde kündigt erneut Zinserhöhung an. Lufthansa prüft im Juli Rückkehr der A380. BASF kündigt großtechnische Anlage für Recycling Schwarzer Masse an. ENCAVIS erholt sich nach Aufstieg zurück in den MDAX. BMW steckt Milliardenbetrag in Produktion von E-Antrieben in Steyr. Übernahmehoffnung für ABN Amro schwindet weiter.