NEL ASA Aktie News: E-Mobilität Wasserstoff Index Aktie NEL ASA am Mittag im Aufwind

Zu den bestplatzierten Aktien des Tages zählt am Donnerstagmittag der Anteilsschein von NEL ASA. Die Aktionäre schickten das Papier von NEL ASA nach oben. Im Tradegate-Handel gewann die Aktie zuletzt 1,9 Prozent auf 1,21 EUR.

Um 12:03 Uhr stieg die NEL ASA-Aktie. In der Tradegate-Sitzung kletterte das Papier um 1,9 Prozent auf 1,21 EUR. Im Tageshoch stieg die NEL ASA-Aktie bis auf 1,21 EUR. Den Handelstag beging das Papier bei 1,19 EUR. Zuletzt betrug der Umsatz im Tradegate-Handel 1.030.320 NEL ASA-Aktien.

In den vergangenen 52 Wochen lag der Höchstwert des Papiers bei 1,72 EUR. Dieser Kurs wurde am 09.02.2023 erreicht. Um das 52-Wochen-Hoch zu erreichen, müsste die NEL ASA-Aktie 42,70 Prozent zulegen. Am 14.10.2022 sank das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Tief bei 0,95 EUR. Abschläge von 21,79 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Tief drücken.

Beim Kursziel liegen die Analysten-Schätzungen bei durchschnittlich 17,24 NOK.

NEL ASA ließ sich am 18.07.2023 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wurde die Bilanz zum am 30.06.2023 beendeten Jahresviertel offengelegt. Beim Umsatz für das abgelaufene Quartal wies das Unternehmen einen Rückgang von 0,00 Prozent auf 229,30 NOK aus. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 229,30 NOK erwirtschaftet worden.

Die NEL ASA-Bilanz für Q3 2023 wird am 25.10.2023 erwartet. Die Vorlage der Q2 2024-Ergebnisse wird von Experten am 28.08.2024 erwartet.

