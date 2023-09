NEL ASA Aktie News: E-Mobilität Wasserstoff Index Aktie NEL ASA stabilisiert sich am Vormittag

NEL ASA im Fokus

Die Aktie von NEL ASA hat am Mittwochvormittag nur geringe Kursbewegungen zu verzeichnen. Anleger zeigten sich zuletzt bei der NEL ASA-Aktie unentschlossen. Der Anteilsschein notierte im Tradegate-Handel nahezu unverändert bei 0,910 EUR.

Die NEL ASA-Aktie notierte im Tradegate-Handel um 09:19 Uhr bei 0,910 EUR und damit auf dem Niveau des Vortages. Das bisherige Tageshoch markierte die NEL ASA-Aktie bei 0,910 EUR. Das bisherige Tagestief markierte NEL ASA-Aktie bei 0,900 EUR. Bei 0,905 EUR ging der Anteilsschein in den Tradegate-Handel. Bisher wurden via Tradegate 93.560 NEL ASA-Aktien gekauft oder verkauft.

Den höchsten Stand seit 52 Wochen (1,725 EUR) erklomm das Papier am 09.02.2023. Gewinne von 89,589 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Hoch hieven. Der Kurs des Titels nahm in den vergangenen 52 Wochen bis auf ein Tief bei 0,890 EUR ab. Um auf das 52-Wochen-Tief zu fallen, müsste der Kurs der NEL ASA-Aktie 2,133 Prozent sinken.

Das Kursziel taxieren Experten im Mittel auf 16,77 NOK.

Am 18.07.2023 hat NEL ASA die Kennzahlen zum am 30.06.2023 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert. Gegenüber dem Vorjahreszeitraum hat NEL ASA in dem abgelaufenen Quartal Umsatzeinbußen von 0,00 Prozent hinnehmen müssen. Der Umsatz lag bei 229,30 NOK. Im Vorjahresviertel waren 229,30 NOK in den Büchern gestanden.

Voraussichtlich am 25.10.2023 dürfte NEL ASA Anlegern einen Blick in die Q3 2023-Bilanz gewähren. In aktuellen Schätzungen terminieren Experten die Präsentation der Q3 2024-Bilanz auf den 07.11.2024.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur NEL ASA-Aktie

NEL ASA-Aktie: Die Konzerngeschichte des Wasserstoffunternehmens NEL ASA aus Norwegen

NEL-Aktie im Minus: Credit Suisse hat Ziel für NEL gesenkt

NEL-Aktie klettert zweistellig: NEL ASA legt beim Umsatz kräftig zu - Mehr Verlust als erwartet