NEL ASA Aktie News: E-Mobilität Wasserstoff Index Aktie NEL ASA tendiert am Nachmittag auf rotem Terrain

Die Aktie von NEL ASA gehört am Freitagnachmittag zu den Verlustbringern des Tages. Die NEL ASA-Aktie rutschte in der Tradegate-Sitzung um 3,5 Prozent auf 0,636 EUR ab.

Die NEL ASA-Aktie stand in der Tradegate-Sitzung um 16:07 Uhr 3,5 Prozent im Minus bei 0,636 EUR. Die höchsten Verluste verbuchte die NEL ASA-Aktie bis auf 0,620 EUR. Die Tradegate-Sitzung begann das Papier bei einem Kurs von 0,661 EUR. Zuletzt wechselten via Tradegate 3.312.246 NEL ASA-Aktien den Besitzer.

Bei 1,725 EUR markierte der Titel am 09.02.2023 ein neues Hoch auf 52-Wochen-Sicht. Das 52-Wochen-Hoch liegt 171,233 Prozent über dem aktuellen Kursniveau der NEL ASA-Aktie. Am 20.10.2023 verringerte sich der Aktienkurs auf bis zu 0,620 EUR und markierte damit das derzeitige 52-Wochen-Tief. Das 52-Wochen-Tief liegt damit 2,454 Prozent unterhalb des aktuellen Kursniveaus.

Im Mittel gehen Analysten von einem Kursziel von 16,77 NOK aus.

Die Zahlen des am 30.06.2023 abgelaufenen Quartals präsentierte NEL ASA am 18.07.2023.

Die Vorlage der Q3 2023-Finanzergebnisse wird am 25.10.2023 erwartet. Einen Blick in die Q3 2024-Bilanz können NEL ASA-Anleger Experten zufolge am 07.11.2024 werfen.

