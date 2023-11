NEL ASA Aktie News: E-Mobilität Wasserstoff Index Aktie NEL ASA am Montagvormittag im Minusbereich

Fokus auf Aktienkurs

Die Aktie von NEL ASA gehört am Montagvormittag zu den Verlierern des Tages. Die NEL ASA-Aktie notierte im Tradegate-Handel zuletzt mit Abschlägen von 1,7 Prozent bei 0,697 EUR.

Die Aktie notierte um 09:21 Uhr mit Verlusten. Im Tradegate-Handel verbilligte sie sich um 1,7 Prozent auf 0,697 EUR. Das Tagestief markierte die NEL ASA-Aktie bei 0,697 EUR. Den Tradegate-Handel startete das Papier bei 0,707 EUR. Der Tagesumsatz der NEL ASA-Aktie belief sich zuletzt auf 311.466 Aktien.

Den höchsten Stand seit 52 Wochen (1,725 EUR) erklomm das Papier am 09.02.2023. Gerechnet zum 52-Wochen-Hoch hat die NEL ASA-Aktie derzeit noch 147,347 Prozent Luft nach oben. Das 52-Wochen-Tief verzeichnete der Anteilsschein am 25.10.2023 bei 0,561 EUR. Der aktuelle Kurs der NEL ASA-Aktie ist somit 19,478 Prozent vom 52-Wochen-Tief entfernt.

Das mittlere Kursziel sehen Analysten bei 14,34 NOK.

NEL ASA gewährte am 25.10.2023 Anlegern einen Blick in die Bilanz des am 30.09.2023 abgelaufenen Quartals.

Die Vorlage der Q4 2023-Finanzergebnisse wird am 28.02.2024 erwartet. Die Veröffentlichung der NEL ASA-Ergebnisse für Q4 2024 erwarten Experten am 13.02.2025.

