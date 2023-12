NEL ASA Aktie News: E-Mobilität Wasserstoff Index Aktie NEL ASA reagiert am Vormittag positiv

NEL ASA im Fokus

Die Aktie von NEL ASA gehört am Mittwochvormittag zu den Hoffnungsträgern des Tages. Zuletzt ging es für das NEL ASA-Papier aufwärts. Im Tradegate-Handel verteuerte es sich um 0,5 Prozent auf 0,633 EUR.

Um 09:21 Uhr sprang die NEL ASA-Aktie im Tradegate-Handel an und legte um 0,5 Prozent auf 0,633 EUR zu. Die NEL ASA-Aktie zog in der Spitze bis auf 0,637 EUR an. Zum Start in den Handelstag hatte das Papier einen Wert von 0,635 EUR. Im bisherigen Handelsverlauf wurden 205.080 NEL ASA-Aktien umgesetzt.

Mit einem Kursgewinn bis auf 1,725 EUR erreichte der Titel am 09.02.2023 ein 52-Wochen-Hoch. 172,433 Prozent Plus fehlen der NEL ASA-Aktie, um das 52-Wochen-Hoch wieder zu erreichen. Das 52-Wochen-Tief verzeichnete der Anteilsschein am 13.12.2023 bei 0,534 EUR. Mit Abgaben von 15,671 Prozent wäre das 52-Wochen-Tief vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht.

Im Durchschnitt errechneten Experten ein Kursziel von 14,34 NOK für die NEL ASA-Aktie.

Einen Blick in die Bücher des vergangenen Jahresviertel gewährte NEL ASA am 25.10.2023.

Die kommende Q4 2023-Kennzahlen werden voraussichtlich am 28.02.2024 veröffentlicht. Schätzungsweise am 13.02.2025 dürfte NEL ASA die Q4 2024-Finanzergebnisse präsentieren.

