NEL ASA Aktie News: E-Mobilität Wasserstoff Index Aktie NEL ASA am Vormittag auf rotem Terrain

Zu den Verlierern des Tages zählt am Mittwochvormittag die Aktie von NEL ASA. Die NEL ASA-Aktie stand in der Tradegate-Sitzung zuletzt 2,9 Prozent im Minus bei 0,411 EUR.

Um 09:19 Uhr fiel die NEL ASA-Aktie. Im Tradegate-Handel rutschte das Papier um 2,9 Prozent auf 0,411 EUR ab. Die NEL ASA-Aktie wertet zwischenzeitlich bis auf 0,407 EUR ab. Bei 0,420 EUR startete der Titel in den Tradegate-Handelstag. Zuletzt betrug der Umsatz im Tradegate-Handel 1.043.761 NEL ASA-Aktien.

Am 21.02.2023 erreichte der Anteilsschein mit 1,585 EUR ein 52-Wochen-Hoch. 285,993 Prozent Plus fehlen der NEL ASA-Aktie, um das 52-Wochen-Hoch wieder zu erreichen. Der Titel erreichte das 52-Wochen-Tief von 0,407 EUR am 21.02.2024. Der derzeitige Kurs der NEL ASA-Aktie liegt somit 0,885 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Für NEL ASA-Aktionäre gab es im Jahr 2022 eine Dividende in Höhe von 0,000 NOK. Im kommenden Jahr dürften Schätzungen zufolge 0,000 NOK ausgeschüttet werden. Das Kursziel taxieren Experten im Mittel auf 12,49 NOK.

Die Bilanz zum am 30.09.2023 abgelaufenen Quartal legte NEL ASA am 25.10.2023 vor.

Mit der Q4 2023-Bilanzvorlage von NEL ASA wird am 28.02.2024 gerechnet. Einen Blick in die Q1 2025-Bilanz können NEL ASA-Anleger Experten zufolge am 07.05.2025 werfen.

Beim EPS gehen Experten im Vorfeld davon aus, dass NEL ASA 2023 einen Verlust in Höhe von -0,512 NOK ausweisen wird.

