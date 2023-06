NEL ASA Aktie News: E-Mobilität Wasserstoff Index Aktie NEL ASA am Mittag tiefer

Die NEL ASA-Aktie stand in der Tradegate-Sitzung um 12:01 Uhr 1,4 Prozent im Minus bei 1,16 EUR. Die NEL ASA-Aktie gab in der Spitze bis auf 1,16 EUR nach. Noch zum Handelsstart lag der Wert der Aktie bei 1,18 EUR. Das Handelsvolumen belief sich zuletzt auf 292.392 NEL ASA-Aktien.

In den vergangenen 52 Wochen lag der Höchstwert des Papiers bei 1,72 EUR. Dieser Kurs wurde am 09.02.2023 erreicht. Der Abstand zum 52-Wochen-Hoch beträgt derzeit 48,47 Prozent. Bei 0,95 EUR erreichte der Anteilsschein am 14.10.2022 den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Der derzeitige Kurs der NEL ASA-Aktie liegt somit 22,88 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Das durchschnittliche Kursziel geben Analysten bei 18,28 NOK je NEL ASA-Aktie an.

Am 21.10.2021 hat NEL ASA die Kennzahlen zum am 30.09.2021 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 229,30 NOK – das entspricht einem Minus von 0,00 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 229,30 NOK in den Büchern gestanden hatten.

Die Gewinn- und Umsatzzahlen für Q2 2023 dürfte NEL ASA am 18.07.2023 vorlegen. Experten erwarten die Q2 2024-Kennzahlen am 28.08.2024.

