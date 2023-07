Blick auf Aktienkurs

NEL ASA Aktie News: E-Mobilität Wasserstoff Index Aktie NEL ASA steigt am Freitagnachmittag

21.07.23 16:08 Uhr

Die Aktie von NEL ASA gehört am Freitagnachmittag zu den Performance-Besten des Tages. Die NEL ASA-Aktie stand in der Tradegate-Sitzung zuletzt 3,7 Prozent im Plus bei 1,23 EUR.

Werbung

Das Papier von NEL ASA konnte um 16:07 Uhr klettern und stieg im Tradegate-Handel um 3,7 Prozent auf 1,23 EUR. Zwischenzeitlich stieg die NEL ASA-Aktie sogar auf 1,24 EUR. Noch zum Handelsstart lag der Wert der Aktie bei 1,19 EUR. Zuletzt betrug der Umsatz im Tradegate-Handel 3.059.407 NEL ASA-Aktien. In den vergangenen 52 Wochen lag der Höchstwert des Papiers bei 1,72 EUR. Dieser Kurs wurde am 09.02.2023 erreicht. Um das 52-Wochen-Hoch zu erreichen, müsste die NEL ASA-Aktie 40,15 Prozent zulegen. Der Titel erreichte das 52-Wochen-Tief von 0,95 EUR am 14.10.2022. Damit befindet sich das 52-Wochen-Tief 23,19 Prozent unter dem aktuellen Kurs der NEL ASA-Aktie. Das mittlere Kursziel sehen Analysten bei 17,24 NOK. Am 18.07.2023 stellte das Unternehmen das Zahlenwerk zum am 30.06.2023 abgelaufenen Jahresviertel vor. Beim Umsatz für das abgelaufene Quartal wies das Unternehmen einen Rückgang von 0,00 Prozent auf 229,30 NOK aus. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 229,30 NOK erwirtschaftet worden. Das nächste Bilanzvorlage dürfte am 25.10.2023 erfolgen. Mit der Präsentation der Q2 2024-Finanzergebnisse von NEL ASA rechnen Experten am 28.08.2024. Redaktion finanzen.net Die aktuellsten News zur NEL ASA-Aktie NEL-Aktie klettert zweistellig: NEL ASA legt beim Umsatz kräftig zu - Mehr Verlust als erwartet NEL ASA-Aktie: Wer ist eigentlich NEL-ASA Chef Håkon Volldal? NEL, Plug Power & Co.: Dieses Land könnte sich laut einer Analyse zum günstigsten Wasserstoffproduzenten Europas entwickeln

Ausgewählte Hebelprodukte auf NEL ASA Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf NEL ASA Der Hebel muss zwischen 2 und 20 liegen Long Short Hebel wählen: 5x 10x Name Hebel KO Emittent Name Hebel KO Emittent

Bildquellen: Anusorn Nakdee / Shutterstock.com