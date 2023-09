NEL ASA Aktie News: E-Mobilität Wasserstoff Index Aktie NEL ASA am Vormittag mit Einbußen

Aktie im Blick

Zu den Verlierern des Tages zählt am Donnerstagvormittag die Aktie von NEL ASA. Der NEL ASA-Aktie ging im Tradegate-Handel die Puste aus. Zuletzt verlor das Papier 1,7 Prozent auf 0,885 EUR.

Die Aktie notierte um 09:21 Uhr mit Verlusten. Im Tradegate-Handel verbilligte sie sich um 1,7 Prozent auf 0,885 EUR. Im Tief verlor die NEL ASA-Aktie bis auf 0,885 EUR. Zur Börseneröffnung tendierte der Titel bei 0,900 EUR. Im bisherigen Handelsverlauf wurden 1.154.395 NEL ASA-Aktien umgesetzt.

In den vergangenen 52 Wochen lag der Höchstwert des Papiers bei 1,725 EUR. Dieser Kurs wurde am 09.02.2023 erreicht. Um an das 52-Wochen-Hoch heran zu reichen, müsste das Papier 94,815 Prozent hinzugewinnen. Bei 0,885 EUR fiel das Papier am 21.09.2023 auf ein 52-Wochen-Tief. Der aktuelle Kurs der NEL ASA-Aktie ist somit 0,000 Prozent vom 52-Wochen-Tief entfernt.

Beim Kursziel liegen die Analysten-Schätzungen bei durchschnittlich 16,77 NOK.

Am 18.07.2023 legte NEL ASA die Bilanz zum abgelaufenen Jahresviertel, das am 30.06.2023 endete, vor. NEL ASA hat das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 229,30 NOK abgeschlossen. Das entspricht einem Rückgang um 0,00 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 229,30 NOK erwirtschaftet worden waren.

Die Kennzahlen für Q3 2023 dürfte NEL ASA am 25.10.2023 präsentieren. Am 07.11.2024 wird NEL ASA schätzungsweise die Ergebnisse für Q3 2024 präsentieren.

