NEL ASA-Aktie aktuell: NEL ASA legt zu

Zuletzt stieg die NEL ASA-Aktie. In der Frankfurt-Sitzung kletterte das Papier um 2,2 Prozent auf 1,08 EUR. Die NEL ASA-Aktie kletterte in der Spitze bis auf 1,08 EUR. Die Frankfurt-Sitzung begann das Papier bei einem Kurs von 1,06 EUR. Zuletzt wurden via Frankfurt 348.213 NEL ASA-Aktien umgesetzt.

Bei 1,54 EUR markierte der Titel am 20.02.2020 eines neues Hoch auf 52-Wochen-Sicht. Der Anteilsschein verbuchte am 14.06.2019 Kursverluste bis auf 0,44 EUR und erreichte damit den tiefsten Stand seit 52 Wochen.

In der Bilanz 2021 dürfte Experten zufolge ein Minus von -0,026 NOK je NEL ASA-Aktie stehen.

Die NEL ASA Aktie wird unter der ISIN NO0010081235 an den Börsen Frankfurt, Düsseldorf, München, Stuttgart, Hamburg, Berlin, Oslo, Nasdaq OTC, Chi-X, FN STO Eq, BATS Europe1, BX World, Tradegate, Lang & Schwarz, Baader Bank und Quotrix gehandelt und ist in dem Index E-Mobilität Wasserstoff Index gelistet. NEL ASA ist ein Unternehmen aus Norwegen.

Die aktuellsten News zur NEL ASA-Aktie

PowerCell-Aktie: Lohnt sich nun der Einstieg in den Wasserstoffspezialisten?

NEL-Partner Nikola kommt an die Börse - auf ungewöhnlichem Weg

Wasserstoff-Aktien NEL & Co: Was 2020 zu erwarten ist

Redaktion finanzen.net

Bildquellen: Sashkin/stock.adobe.com