NEL ASA Aktie News: E-Mobilität Wasserstoff Index Aktie NEL ASA verteidigt am Dienstagvormittag Tendenz

Ohne große Bewegung zeigt sich am Dienstagvormittag die Aktie von NEL ASA. Die NEL ASA-Aktie notierte im Tradegate-Handel zuletzt bei 0,999 EUR und damit auf dem Niveau des Vortages.

Die NEL ASA-Aktie bewegte sich um 09:21 Uhr kaum. Das Papier stand via Tradegate bei 0,999 EUR. Den höchsten Stand des Tages erreichte die NEL ASA-Aktie bisher bei 1,004 EUR. Das Tagestief markierte die NEL ASA-Aktie bei 0,990 EUR. Zum Start in den Handelstag hatte das Papier einen Wert von 0,999 EUR. Zuletzt stieg das Tradegate-Volumen auf 255.921 NEL ASA-Aktien.

Das 52-Wochen-Hoch erreichte der Anteilsschein am 09.02.2023 bei 1,725 EUR. Zum 52-Wochen-Hoch tendiert die NEL ASA-Aktie somit 42,070 Prozent niedriger. Der Titel erreichte das 52-Wochen-Tief von 0,945 EUR am 14.10.2022. Mit einem Abschlag von mindestens 5,385 Prozent könnte die NEL ASA-Aktie ein neues 52-Wochen-Tief markieren.

Das durchschnittliche Kursziel der NEL ASA-Aktie wird bei 16,77 NOK angegeben.

Am 18.07.2023 legte NEL ASA die Bilanz zum abgelaufenen Jahresviertel, das am 30.06.2023 endete, vor. Umsatzseitig standen 229,30 NOK in den Büchern – ein Minus von 0,00 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem NEL ASA 229,30 NOK erwirtschaftet hatte.

NEL ASA wird die nächste Bilanz für Q3 2023 voraussichtlich am 25.10.2023 vorlegen. Experten kalkulieren am 28.08.2024 mit der Veröffentlichung der Q2 2024-Bilanz von NEL ASA.

