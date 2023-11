NEL ASA Aktie News: E-Mobilität Wasserstoff Index Aktie NEL ASA büßt am Mittwochmittag ein

NEL ASA im Blick

Die Aktie von NEL ASA gehört am Mittwochmittag zu den Verlustbringern des Tages. Die NEL ASA-Aktie notierte zuletzt im Tradegate-Handel in Rot und verlor 1,3 Prozent auf 0,696 EUR.

Die NEL ASA-Aktie rutschte in der Tradegate-Sitzung um 12:03 Uhr um 1,3 Prozent auf 0,696 EUR ab. Die Abwärtsbewegung der NEL ASA-Aktie ging bis auf 0,688 EUR. Zur Startglocke stand der Titel bei 0,698 EUR. Zuletzt wechselten via Tradegate 565.140 NEL ASA-Aktien den Besitzer.

Bei 1,725 EUR markierte der Titel am 09.02.2023 ein neues Hoch auf 52-Wochen-Sicht. Mit einem Zuwachs von 147,844 Prozent wäre das 52-Wochen-Hoch vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht. Der Titel erreichte das 52-Wochen-Tief von 0,561 EUR am 25.10.2023. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Tief 19,316 Prozent unter dem aktuellen Aktienkurs an.

Im Durchschnitt gehen Experten von einem fairen Wert von 14,34 NOK je NEL ASA-Aktie aus.

Am 25.10.2023 lud NEL ASA zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 30.09.2023 endete.

NEL ASA dürfte die Finanzergebnisse für Q4 2023 voraussichtlich am 28.02.2024 präsentieren. Die Q4 2024-Finanzergebnisse könnte NEL ASA möglicherweise am 13.02.2025 präsentieren.

