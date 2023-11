NEL ASA Aktie News: E-Mobilität Wasserstoff Index Aktie NEL ASA am Nachmittag tiefer

So bewegt sich NEL ASA

Die Aktie von NEL ASA gehört am Mittwochnachmittag zu den Verlustbringern des Tages. Zuletzt fiel die NEL ASA-Aktie. Im Tradegate-Handel rutschte das Papier um 1,9 Prozent auf 0,691 EUR ab.

Werte in diesem Artikel

Die NEL ASA-Aktie musste um 16:04 Uhr Verluste hinnehmen. Im Tradegate-Handel ging es um 1,9 Prozent auf 0,691 EUR abwärts. Das bisherige Tagestief markierte NEL ASA-Aktie bei 0,688 EUR. Zur Startglocke stand der Titel bei 0,698 EUR. Im bisherigen Handelsverlauf wurden 927.619 NEL ASA-Aktien umgesetzt.

Der Anteilsschein kletterte am 09.02.2023 auf bis zu 1,725 EUR und markierte damit ein 52-Wochen-Hoch. 149,494 Prozent Plus fehlen der NEL ASA-Aktie, um das 52-Wochen-Hoch wieder zu erreichen. Am 25.10.2023 gab der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 0,561 EUR nach und fiel damit auf den tiefsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Abschläge von 18,779 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Tief drücken.

Das durchschnittliche Kursziel geben Analysten bei 14,34 NOK je NEL ASA-Aktie an.

NEL ASA ließ sich am 25.10.2023 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat der Konzern die Bilanz zum am 30.09.2023 beendeten Jahresviertel offengelegt.

Voraussichtlich am 28.02.2024 dürfte NEL ASA Anlegern einen Blick in die Q4 2023-Bilanz gewähren. Mit den Gewinn- und Umsatzzahlen zum Q4 2024 rechnen Experten am 13.02.2025.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur NEL ASA-Aktie

NEL ASA-Aktie: Die Konzerngeschichte des Wasserstoffunternehmens NEL ASA aus Norwegen

nucera-Aktie mit Erholung: Analyst sieht starke Wachstumsphase für thyssenkrupp nucera

NEL ASA-Aktie im Fokus: Das sind die größten Aktionäre von NEL