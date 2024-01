NEL ASA Aktie News: E-Mobilität Wasserstoff Index Aktie NEL ASA am Dienstagmittag mit positiven Vorzeichen

Notierung im Blick

Zu den Gewinnern des Tages zählt am Dienstagmittag die Aktie von NEL ASA. Zuletzt stieg die NEL ASA-Aktie. In der Tradegate-Sitzung kletterte das Papier um 3,5 Prozent auf 0,464 EUR.

Die NEL ASA-Aktie stand in der Tradegate-Sitzung um 12:03 Uhr 3,5 Prozent im Plus bei 0,464 EUR. Den Tageshöchststand markierte die NEL ASA-Aktie bei 0,467 EUR. Zum Start in den Handelstag hatte das Papier einen Wert von 0,452 EUR. Zuletzt betrug der Umsatz im Tradegate-Handel 2.335.788 NEL ASA-Aktien.

Bei 1,725 EUR erreichte der Titel am 09.02.2023 das derzeitige 52-Wochen-Hoch. Derzeit notiert die NEL ASA-Aktie damit 73,111 Prozent unterhalb des 52-Wochen-Hochs. Das 52-Wochen-Tief erreichte das Papier am 22.01.2024 (0,435 EUR). Der Abstand zum 52-Wochen-Tief beträgt derzeit 6,211 Prozent.

Analysten bewerten die NEL ASA-Aktie im Durchschnitt mit 12,49 NOK.

NEL ASA gewährte am 25.10.2023 Anlegern einen Blick in die Bilanz des am 30.09.2023 abgelaufenen Quartals.

Die Gewinn- und Umsatzzahlen für Q4 2023 dürfte NEL ASA am 28.02.2024 vorlegen. Experten prognostizieren die Vorlage der Q4 2024-Bilanz am 13.02.2025.

