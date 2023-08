NEL ASA Aktie News: E-Mobilität Wasserstoff Index Aktie NEL ASA am Mittwochnachmittag mit Aufschlag

Kursentwicklung im Fokus

Zu den Gewinnern des Tages zählt am Mittwochnachmittag die Aktie von NEL ASA. Die Aktie notierte zuletzt mit Gewinnen. Im Tradegate-Handel legte sie um 1,3 Prozent auf 1,03 EUR zu.

Um 16:07 Uhr konnte die Aktie von NEL ASA zulegen und verteuerte sich in der Tradegate-Sitzung um 1,3 Prozent auf 1,03 EUR. Die NEL ASA-Aktie legte bis auf 1,04 EUR an, der bisherige Tageshöchstkurs. Bei 1,02 EUR eröffnete der Anteilsschein die Börsensitzung. Bisher wurden via Tradegate 1.597.592 NEL ASA-Aktien gekauft oder verkauft.

Das 52-Wochen-Hoch erreichte der Anteilsschein am 09.02.2023 bei 1,72 EUR. Damit befindet sich das 52-Wochen-Hoch 67,02 Prozent über dem aktuellen Kurs der NEL ASA-Aktie. Bei 0,95 EUR fiel das Papier am 14.10.2022 auf ein 52-Wochen-Tief. Damit befindet sich das 52-Wochen-Tief 8,46 Prozent unter dem aktuellen Kurs der NEL ASA-Aktie.

Das Kursziel taxieren Experten im Mittel auf 16,77 NOK.

Am 18.07.2023 stellte das Unternehmen das Zahlenwerk zum am 30.06.2023 abgelaufenen Jahresviertel vor. Der Umsatz wurde auf 229,30 NOK beziffert – das bedeutet einen Abschlag von 0,00 Prozent im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 229,30 NOK umgesetzt worden waren.

NEL ASA dürfte die Finanzergebnisse für Q3 2023 voraussichtlich am 25.10.2023 präsentieren. In aktuellen Schätzungen terminieren Experten die Präsentation der Q2 2024-Bilanz auf den 28.08.2024.

