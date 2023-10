NEL ASA Aktie News: E-Mobilität Wasserstoff Index Aktie NEL ASA am Mittag massiv unter Druck

Aktienentwicklung

Die Aktie von NEL ASA gehört am Montagmittag zu den Verlustbringern des Tages. Die NEL ASA-Aktie musste zuletzt Verluste hinnehmen. Im Tradegate-Handel ging es um 6,6 Prozent auf 0,594 EUR abwärts.

Werte in diesem Artikel

Die NEL ASA-Aktie notierte um 12:03 Uhr im Tradegate-Handel in Rot und verlor 6,6 Prozent auf 0,594 EUR. In der Spitze büßte die NEL ASA-Aktie bis auf 0,590 EUR ein. Zur Startglocke notierte der Anteilsschein bei 0,628 EUR. Zuletzt wechselten via Tradegate 2.938.501 NEL ASA-Aktien den Besitzer.

Am 09.02.2023 stieg das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Hoch bei 1,725 EUR. 190,515 Prozent Plus fehlen der NEL ASA-Aktie, um das 52-Wochen-Hoch wieder zu erreichen. Am 23.10.2023 gab der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 0,590 EUR nach und fiel damit auf den tiefsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Abschläge von 0,573 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Tief drücken.

Das Kursziel taxieren Experten im Mittel auf 16,77 NOK.

NEL ASA gewährte am 18.07.2023 Anlegern einen Blick in die Bilanz des am 30.06.2023 abgelaufenen Quartals.

Für das laufende Jahresviertel Q3 2023 wird am 25.10.2023 mit der Vorlage der Ergebnisse gerechnet. Schätzungsweise am 07.11.2024 dürfte NEL ASA die Q3 2024-Finanzergebnisse präsentieren.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur NEL ASA-Aktie

NASDAQ-Wert Plug Power-Aktie im Rallymodus: Plug Power rechnet bis 2030 mit jährlicher Umsatzsteigerung von 50 Prozent

Massives Kurspotenzial: HSBC-Analystin empfiehlt diese Wasserstoffaktien zum Kauf

Plug Power, NEL & Co.: Elektrolyseur-Markt könnte sich bis 2028 verzwanzigfachen