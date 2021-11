NEL ASA Aktie News: NEL ASA im Ausverkauf

Die NEL ASA-Aktie notierte im Frankfurt-Handel zuletzt mit Abschlägen von 6,7 Prozent bei 1,73 EUR. In der Spitze fiel die NEL ASA-Aktie bis auf 1,71 EUR. Mit einem Wert von 1,84 EUR ging der Anteilsschein in den Handelstag. Zuletzt wurden via Frankfurt 595.364 NEL ASA-Aktien umgesetzt.

Das 52-Wochen-Hoch erreichte der Anteilsschein am 14.01.2021 bei 3,40 EUR. Das 52-Wochen-Tief erreichte das Papier am 06.10.2021 (1,19 EUR).

Das mittlere Kursziel sehen Analysten bei 21,00 NOK. Auf der Verlustseite erwarten Experten für das Jahr 2022 -0,284 NOK je Aktie in den NEL ASA-Büchern.

Nel ASA ist ein norwegisches Unternehmen, das im Bereich erneuerbare Energien tätig ist. Die Gesellschaft liefert optimale Lösungen für die Erzeugung, Speicherung und Verteilung von Wasserstoff und bedient Industrie-, Energie- und Gasunternehmen mit Wasserstofftechnologien. Die Wasserstofflösungen von Nel decken wichtige Teile der Wertschöpfungskette ab: von Wasserstoffproduktionstechnologien bis hin zu Wasserstofftankstellen, die der Industrie den Übergang zu grünem Wasserstoff ermöglichen, und Brennstoffzellen-Elektrofahrzeugen, die die gleiche Kraftstoffversorgung und Reichweite bieten wie Fahrzeuge mit fossilen Brennstoffen heute.

Die aktuellsten News zur NEL ASA-Aktie

NEL-Aktie schießt zweistellig hoch: NEL ASA erzielt Rekordumsatz und weitet Verlust aus

"Grüne Blase": Bank für Internationalen Zahlungsausgleich warnt vor Risiko bei nachhaltigen Aktien und Fonds

NEL ASA: Die Konzerngeschichte des norwegischen Wasserstoffunternehmens

Redaktion finanzen.net

Bildquellen: Sashkin/stock.adobe.com