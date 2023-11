NEL ASA Aktie News: E-Mobilität Wasserstoff Index Aktie NEL ASA verliert am Vormittag

So entwickelt sich NEL ASA

Zu den Verlierern des Tages zählt am Donnerstagvormittag die Aktie von NEL ASA. Die NEL ASA-Aktie notierte im Tradegate-Handel zuletzt mit Abschlägen von 0,1 Prozent bei 0,690 EUR.

Um 09:21 Uhr fiel die NEL ASA-Aktie. Im Tradegate-Handel rutschte das Papier um 0,1 Prozent auf 0,690 EUR ab. Die höchsten Verluste verbuchte die NEL ASA-Aktie bis auf 0,680 EUR. Zum Ertönen der Startglocke stand der Anteilsschein bei 0,684 EUR. Zuletzt betrug der Umsatz im Tradegate-Handel 161.040 NEL ASA-Aktien.

Am 09.02.2023 markierte das Papier bei 1,725 EUR den höchsten Stand in den vergangenen 52 Wochen. Gerechnet zum 52-Wochen-Hoch hat die NEL ASA-Aktie derzeit noch 149,928 Prozent Luft nach oben. Den niedrigsten Stand seit 52 Wochen erreichte der Titel am 25.10.2023 bei 0,561 EUR. Das 52-Wochen-Tief liegt damit 18,638 Prozent unterhalb des aktuellen Kursniveaus.

Das durchschnittliche Kursziel der NEL ASA-Aktie wird bei 14,34 NOK angegeben.

NEL ASA ließ sich am 25.10.2023 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wurde die Bilanz zum am 30.09.2023 beendeten Jahresviertel offengelegt.

Die Gewinn- und Umsatzzahlen für Q4 2023 dürfte NEL ASA am 28.02.2024 vorlegen. Mit den Gewinn- und Umsatzzahlen zum Q4 2024 rechnen Experten am 13.02.2025.

