NEL ASA-Aktie aktuell: NEL ASA mit Kursabschlägen

Die Aktie verlor zuletzt in der Frankfurt-Sitzung 1,1 Prozent auf 1,77 EUR. Die größten Abgaben verzeichnete die NEL ASA-Aktie bis auf 1,73 EUR. Bei 1,80 EUR eröffnete der Anteilsschein. Im Frankfurt-Handel wechselten bis jetzt 163.410 NEL ASA-Aktien den Besitzer.

Am 14.01.2021 markierte das Papier bei 3,40 EUR den höchsten Stand in den vergangenen 52 Wochen. Bei 1,34 EUR erreichte der Anteilsschein am 25.09.2020 den tiefsten Stand seit 52 Wochen.

Das durchschnittliche Kursziel geben Analysten bei 30,00 NOK je NEL ASA-Aktie an. Im Vorfeld schätzen Experten, dass NEL ASA einen Verlust von -0,242 NOK je Aktie in der Bilanz 2022 stehen haben dürfte.

Nel ASA ist ein norwegisches Unternehmen, das im Bereich erneuerbare Energien tätig ist. Die Gesellschaft liefert optimale Lösungen für die Erzeugung, Speicherung und Verteilung von Wasserstoff und bedient Industrie-, Energie- und Gasunternehmen mit Wasserstofftechnologien. Die Wasserstofflösungen von Nel decken wichtige Teile der Wertschöpfungskette ab: von Wasserstoffproduktionstechnologien bis hin zu Wasserstofftankstellen, die der Industrie den Übergang zu grünem Wasserstoff ermöglichen, und Brennstoffzellen-Elektrofahrzeugen, die die gleiche Kraftstoffversorgung und Reichweite bieten wie Fahrzeuge mit fossilen Brennstoffen heute.

