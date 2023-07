NEL ASA Aktie News: E-Mobilität Wasserstoff Index Aktie NEL ASA steigt am Montagmittag

So bewegt sich NEL ASA

Zu den erfolgreicheren Aktien des Tages zählt am Montagmittag der Anteilsschein von NEL ASA. Zuletzt sprang die NEL ASA-Aktie im Tradegate-Handel an und legte um 1,0 Prozent auf 1,25 EUR zu.

Um 12:03 Uhr stieg die NEL ASA-Aktie. In der Tradegate-Sitzung kletterte das Papier um 1,0 Prozent auf 1,25 EUR. Die NEL ASA-Aktie zog in der Spitze bis auf 1,25 EUR an. Zum Ertönen der Startglocke stand der Anteilsschein bei 1,23 EUR. Über Tradegate wurden im bisherigen Handelsverlauf 1.310.849 NEL ASA-Aktien zum Kauf oder Verkauf angeboten.

Am 09.02.2023 stieg das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Hoch bei 1,72 EUR. Um das 52-Wochen-Hoch zu erreichen, müsste die NEL ASA-Aktie 38,24 Prozent zulegen. Das 52-Wochen-Tief markierte der Titel am 14.10.2022 bei 0,95 EUR. Der derzeitige Kurs der NEL ASA-Aktie liegt somit 31,98 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Im Durchschnitt errechneten Experten ein Kursziel von 17,24 NOK für die NEL ASA-Aktie.

Die Zahlen des am 30.06.2023 abgelaufenen Quartals präsentierte NEL ASA am 18.07.2023. Gegenüber dem Vorjahreszeitraum hat NEL ASA in dem abgelaufenen Quartal Umsatzeinbußen von 0,00 Prozent hinnehmen müssen. Der Umsatz lag bei 229,30 NOK. Im Vorjahresviertel waren 229,30 NOK in den Büchern gestanden.

Die NEL ASA-Bilanz für Q3 2023 wird am 25.10.2023 erwartet. Die Veröffentlichung der NEL ASA-Ergebnisse für Q2 2024 erwarten Experten am 28.08.2024.

