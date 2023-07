NEL ASA Aktie News: E-Mobilität Wasserstoff Index Aktie NEL ASA am Montagnachmittag mit Abschlägen

Kursverlauf

Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Montagnachmittag die Aktie von NEL ASA. Die Aktionäre schickten das Papier von NEL ASA nach unten. In der Tradegate-Sitzung verlor die Aktie zuletzt 0,3 Prozent auf 1,23 EUR.

Die NEL ASA-Aktie rutschte in der Tradegate-Sitzung um 16:02 Uhr um 0,3 Prozent auf 1,23 EUR ab. Die Abwärtsbewegung der NEL ASA-Aktie ging bis auf 1,22 EUR. Bei 1,23 EUR eröffnete der Anteilsschein die Börsensitzung. Zuletzt betrug der Umsatz im Tradegate-Handel 2.007.815 NEL ASA-Aktien.

Am 09.02.2023 erreichte der Anteilsschein mit 1,72 EUR ein 52-Wochen-Hoch. Damit befindet sich das 52-Wochen-Hoch 40,09 Prozent über dem aktuellen Kurs der NEL ASA-Aktie. Der Kurs des Titels nahm in den vergangenen 52 Wochen bis auf ein Tief bei 0,95 EUR ab. Damit befindet sich das 52-Wochen-Tief 23,22 Prozent unter dem aktuellen Kurs der NEL ASA-Aktie.

Das Kursziel der Analysten beläuft sich durchschnittlich auf 17,24 NOK.

Am 18.07.2023 hat NEL ASA in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 30.06.2023 – vorgestellt. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 229,30 NOK – das entspricht einem Minus von 0,00 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 229,30 NOK in den Büchern gestanden hatten.

Die Vorlage der Q3 2023-Finanzergebnisse wird für den 25.10.2023 terminiert. Die Vorlage der Q2 2024-Ergebnisse wird von Experten am 28.08.2024 erwartet.

