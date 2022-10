NEL ASA Aktie News: E-Mobilität Wasserstoff Index Aktie NEL ASA am Vormittag mit Abschlägen

Das Papier von NEL ASA befand sich um 09:22 Uhr im Sinkflug und gab im Frankfurt-Handel 2,7 Prozent auf 1,14 EUR ab. In der Spitze büßte die NEL ASA-Aktie bis auf 1,14 EUR ein. Zum Frankfurt-Handelsstart notierte das Papier bei 1,18 EUR. Zuletzt stieg das Frankfurt-Volumen auf 29.322 NEL ASA-Aktien.

Das 52-Wochen-Hoch erreichte der Anteilsschein am 12.11.2021 bei 2,07 EUR. Der derzeitige Kurs der NEL ASA-Aktie liegt somit 44,78 Prozent unter dem 52-Wochen-Hoch. Den niedrigsten Stand seit 52 Wochen erreichte der Titel am 13.10.2022 bei 0,94 EUR. Der aktuelle Kurs der NEL ASA-Aktie ist somit 21,02 Prozent vom 52-Wochen-Tief entfernt.

Das Kursziel der Analysten beläuft sich durchschnittlich auf 17,86 NOK.

NEL ASA gewährte am 21.10.2021 Anlegern einen Blick in die Bilanz des am 30.09.2021 abgelaufenen Quartals. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 229,30 NOK – das entspricht einem Minus von 0,00 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 229,30 NOK in den Büchern gestanden hatten.

Voraussichtlich am 15.02.2023 dürfte NEL ASA Anlegern einen Blick in die Q4 2022-Bilanz gewähren. Einen Blick in die Q3 2023-Bilanz können NEL ASA-Anleger Experten zufolge am 01.11.2023 werfen.

