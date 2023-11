NEL ASA Aktie News: E-Mobilität Wasserstoff Index Aktie NEL ASA am Mittag ohne große Veränderung

Aktie im Blick

Die Aktie von NEL ASA zeigt am Freitagmittag wenig Änderung. Anleger zeigten sich zuletzt bei der NEL ASA-Aktie unentschlossen. Der Anteilsschein notierte im Tradegate-Handel nahezu unverändert bei 0,666 EUR.

Werte in diesem Artikel

Bei der NEL ASA-Aktie ließ sich um 12:03 Uhr kaum Bewegung zum Vortag ausmachen. Im Tradegate-Handel hat das Papier einen Wert von 0,666 EUR. Kurzfristig markierte die NEL ASA-Aktie bei 0,672 EUR ihr bisheriges Tageshoch. Die NEL ASA-Aktie wertet zwischenzeitlich bis auf 0,655 EUR ab. Zur Börseneröffnung tendierte der Titel bei 0,669 EUR. Von der NEL ASA-Aktie wurden im bisherigen Tagesverlauf 510.233 Stück gehandelt.

Am 09.02.2023 stieg das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Hoch bei 1,725 EUR. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Hoch 158,934 Prozent über dem aktuellen Aktienkurs an. Der Kurs des Titels nahm in den vergangenen 52 Wochen bis auf ein Tief bei 0,561 EUR ab. Der derzeitige Kurs der NEL ASA-Aktie liegt somit 18,632 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Experten gaben als mittleres Kursziel 14,34 NOK an.

Am 25.10.2023 hat NEL ASA in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 30.09.2023 – vorgestellt.

Am 28.02.2024 dürfte die Q4 2023-Bilanz von NEL ASA veröffentlicht werden. Die Q4 2024-Finanzergebnisse könnte NEL ASA möglicherweise am 13.02.2025 präsentieren.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur NEL ASA-Aktie

NEL ASA-Aktie: Die Konzerngeschichte des Wasserstoffunternehmens NEL ASA aus Norwegen

nucera-Aktie mit Erholung: Analyst sieht starke Wachstumsphase für thyssenkrupp nucera

NEL ASA-Aktie im Fokus: Das sind die größten Aktionäre von NEL