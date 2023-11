NEL ASA Aktie News: E-Mobilität Wasserstoff Index Aktie NEL ASA am Vormittag stabil

So entwickelt sich NEL ASA

Die Aktie von NEL ASA zeigt am Freitagvormittag wenig Änderung. Die NEL ASA-Aktie notierte im Tradegate-Handel zuletzt bei 0,666 EUR und damit auf dem Niveau des Vortages.

Kaum Bewegung ließ sich um 09:21 Uhr bei der NEL ASA-Aktie ausmachen. Das Papier notierte via Tradegate bei 0,666 EUR. Bei 0,672 EUR markierte die NEL ASA-Aktie ihr bisheriges Tageshoch. In der Spitze fiel die NEL ASA-Aktie bis auf 0,663 EUR. Mit einem Wert von 0,669 EUR ging der Anteilsschein in den Handelstag. Im heutigen Handel wurden bisher 200.052 NEL ASA-Aktien umgesetzt.

Am 09.02.2023 erreichte der Anteilsschein mit 1,725 EUR ein 52-Wochen-Hoch. Zum 52-Wochen-Hoch tendiert die NEL ASA-Aktie somit 61,392 Prozent niedriger. Bei einem Wert von 0,561 EUR erreichte der Anteilsschein den tiefsten Stand seit 52 Wochen (25.10.2023). Das 52-Wochen-Tief könnte die NEL ASA-Aktie mit einem Verlust von 15,680 Prozent wieder erreichen.

Im Mittel gehen Analysten von einem Kursziel von 14,34 NOK aus.

Am 25.10.2023 hat NEL ASA die Kennzahlen zum am 30.09.2023 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert.

Die kommende Q4 2023-Kennzahlen werden voraussichtlich am 28.02.2024 veröffentlicht. Mit der Vorlage der Q4 2024-Bilanz von NEL ASA rechnen Experten am 13.02.2025.

