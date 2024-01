NEL ASA Aktie News: E-Mobilität Wasserstoff Index Aktie NEL ASA tendiert am Mittag tiefer

Aktienkurs im Fokus

Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Donnerstagmittag die Aktie von NEL ASA. Die Aktie verlor zuletzt in der Tradegate-Sitzung 4,5 Prozent auf 0,459 EUR.

Die NEL ASA-Aktie notierte um 12:03 Uhr im Tradegate-Handel in Rot und verlor 4,5 Prozent auf 0,459 EUR. Den tiefsten Stand des Tages markierte die NEL ASA-Aktie bisher bei 0,458 EUR. Bei 0,485 EUR startete der Titel in den Tradegate-Handelstag. Im bisherigen Handelsverlauf wurden 1.478.124 NEL ASA-Aktien umgesetzt.

Am 09.02.2023 schoben Kursgewinne das Papier bis auf 1,725 EUR und somit auf den höchsten Stand seit 52 Wochen. Gerechnet zum 52-Wochen-Hoch hat die NEL ASA-Aktie derzeit noch 275,381 Prozent Luft nach oben. Bei 0,435 EUR fiel das Papier am 22.01.2024 auf ein 52-Wochen-Tief. Derzeit notiert die NEL ASA-Aktie damit 5,633 Prozent oberhalb des 52-Wochen-Tiefs.

Analysten geben ein durchschnittliches Kursziel von 12,49 NOK an.

NEL ASA ließ sich am 25.10.2023 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat der Konzern die Bilanz zum am 30.09.2023 beendeten Jahresviertel offengelegt.

Die kommenden Finanzergebnisse für Q4 2023 dürfte NEL ASA am 28.02.2024 präsentieren. Die Veröffentlichung der NEL ASA-Ergebnisse für Q4 2024 erwarten Experten am 13.02.2025.

Redaktion finanzen.net

