NEL ASA Aktie News: E-Mobilität Wasserstoff Index Aktie NEL ASA präsentiert sich am Nachmittag stärker

Die Aktie von NEL ASA zählt am Freitagnachmittag zu den Gewinnern des Tages. Die Aktionäre schickten das Papier von NEL ASA nach oben. Im Tradegate-Handel gewann die Aktie zuletzt 0,8 Prozent auf 0,998 EUR.

Die NEL ASA-Aktie stieg im Tradegate-Handel. Um 16:06 Uhr verteuerte sich das Papier um 0,8 Prozent auf 0,998 EUR. Die NEL ASA-Aktie zog in der Spitze bis auf 1,010 EUR an. Bei 0,998 EUR startete der Titel in den Tradegate-Handelstag. Im heutigen Handel wurden bisher 1.107.268 NEL ASA-Aktien umgesetzt.

Das 52-Wochen-Hoch erreichte der Anteilsschein am 09.02.2023 bei 1,725 EUR. Das 52-Wochen-Hoch liegt 72,796 Prozent über dem aktuellen Kursniveau der NEL ASA-Aktie. Der Kurs des Titels nahm in den vergangenen 52 Wochen bis auf ein Tief bei 0,945 EUR ab. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Tief 5,291 Prozent unter dem aktuellen Aktienkurs an.

Analysten bewerten die NEL ASA-Aktie im Durchschnitt mit 16,77 NOK.

Am 18.07.2023 legte NEL ASA die Bilanz zum abgelaufenen Jahresviertel, das am 30.06.2023 endete, vor. Beim Umsatz für das abgelaufene Quartal wies das Unternehmen einen Rückgang von 0,00 Prozent auf 229,30 NOK aus. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 229,30 NOK erwirtschaftet worden.

Die Vorlage der Q3 2023-Finanzergebnisse wird für den 25.10.2023 terminiert. Experten kalkulieren am 28.08.2024 mit der Veröffentlichung der Q2 2024-Bilanz von NEL ASA.

