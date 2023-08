Blick auf Aktienkurs

NEL ASA Aktie News: E-Mobilität Wasserstoff Index Aktie NEL ASA verteuert sich am Freitagvormittag

25.08.23 09:23 Uhr

Die Aktie von NEL ASA zählt am Freitagvormittag zu den bestplatzierten des Tages. Die NEL ASA-Aktie stand in der Tradegate-Sitzung zuletzt 0,5 Prozent im Plus bei 0,995 EUR.

Die Aktie legte um 09:22 Uhr in der Tradegate-Sitzung 0,5 Prozent auf 0,995 EUR zu. Der Kurs der NEL ASA-Aktie legte bis auf ein Tageshoch von 1,007 EUR zu. Bei 0,998 EUR eröffnete der Anteilsschein die Börsensitzung. Zuletzt stieg das Tradegate-Volumen auf 246.481 NEL ASA-Aktien. Am 09.02.2023 markierte das Papier bei 1,725 EUR den höchsten Stand in den vergangenen 52 Wochen. Mit einem Zuwachs von 73,317 Prozent wäre das 52-Wochen-Hoch vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht. Das 52-Wochen-Tief erreichte das Papier am 14.10.2022 (0,945 EUR). Mit Abgaben von 5,005 Prozent wäre das 52-Wochen-Tief vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht. Im Durchschnitt gehen Experten von einem fairen Wert von 16,77 NOK je NEL ASA-Aktie aus. Die Zahlen des am 30.06.2023 abgelaufenen Quartals präsentierte NEL ASA am 18.07.2023. Auf der Umsatzseite wurde ein Minus von 0,00 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr vermeldet. Der Umsatz belief sich auf 229,30 NOK. Im Vorjahreszeitraum waren 229,30 NOK in den Büchern gestanden. Die Kennzahlen für Q3 2023 dürfte NEL ASA am 25.10.2023 präsentieren. Mit der Vorlage der Q2 2024-Bilanz von NEL ASA rechnen Experten am 28.08.2024. Redaktion finanzen.net Die aktuellsten News zur NEL ASA-Aktie NEL-Aktie im Minus: Credit Suisse hat Ziel für NEL gesenkt NEL ASA-Aktie: Die Konzerngeschichte des Wasserstoffunternehmens NEL ASA aus Norwegen NEL-Aktie klettert zweistellig: NEL ASA legt beim Umsatz kräftig zu - Mehr Verlust als erwartet

