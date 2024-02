NEL ASA Aktie News: E-Mobilität Wasserstoff Index Aktie NEL ASA am Montagmittag im Ausverkauf

Aktienkurs im Fokus

Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Montagmittag die Aktie von NEL ASA. Die NEL ASA-Aktie notierte zuletzt im Tradegate-Handel in Rot und verlor 6,9 Prozent auf 0,376 EUR.

Die NEL ASA-Aktie musste um 12:02 Uhr im Tradegate-Handel abgeben und fiel um 6,9 Prozent auf 0,376 EUR. Das bisherige Tagestief markierte NEL ASA-Aktie bei 0,370 EUR. Bei 0,398 EUR startete der Titel in den Tradegate-Handelstag. Zuletzt wechselten 6.175.483 NEL ASA-Aktien den Besitzer.

Bei einem Wert von 1,560 EUR erreichte der Anteilsschein den höchsten Stand seit 52 Wochen (28.02.2023). Das 52-Wochen-Hoch liegt 314,650 Prozent über dem aktuellen Kursniveau der NEL ASA-Aktie. Das 52-Wochen-Tief erreichte das Papier am 26.02.2024 (0,370 EUR). Mit einem Abschlag von mindestens 1,542 Prozent könnte die NEL ASA-Aktie ein neues 52-Wochen-Tief markieren.

Im Jahr 2022 wurde eine Dividende in Höhe von 0,000 NOK an NEL ASA-Aktionäre ausgeschüttet. Im laufenden Jahr erwarten Experten 0,000 NOK. Analysten geben ein durchschnittliches Kursziel von 10,41 NOK an.

Einen Blick in die Bücher des vergangenen Jahresviertel gewährte NEL ASA am 25.10.2023.

Für das laufende Jahresviertel Q4 2023 wird am 28.02.2024 mit der Vorlage der Ergebnisse gerechnet. Schätzungsweise am 07.05.2025 dürfte NEL ASA die Q1 2025-Finanzergebnisse präsentieren.

Experten prognostizieren für das Jahr 2023 einen Verlust in Höhe von -0,519 NOK je NEL ASA-Aktie.

