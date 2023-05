NEL ASA Aktie News: E-Mobilität Wasserstoff Index Aktie Anleger greifen bei NEL ASA am Nachmittag zu

Um 16:07 Uhr sprang die NEL ASA-Aktie im Tradegate-Handel an und legte um 0,2 Prozent auf 1,24 EUR zu. Das bisherige Tageshoch markierte die NEL ASA-Aktie bei 1,25 EUR. Den Handelstag beging das Papier bei 1,23 EUR. Zuletzt stieg das Tradegate-Volumen auf 774.176 NEL ASA-Aktien.

Am 09.02.2023 markierte das Papier bei 1,72 EUR den höchsten Stand in den vergangenen 52 Wochen. Um das 52-Wochen-Hoch zu erreichen, müsste die NEL ASA-Aktie 39,18 Prozent zulegen. Den niedrigsten Stand seit 52 Wochen erreichte der Titel am 14.10.2022 bei 0,95 EUR. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Tief 23,71 Prozent unter dem aktuellen Aktienkurs an.

Beim Kursziel liegen die Analysten-Schätzungen bei durchschnittlich 17,31 NOK.

Am 21.10.2021 hat NEL ASA die Kennzahlen zum am 30.09.2021 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert. Gegenüber dem Vorjahreszeitraum hat NEL ASA in dem abgelaufenen Quartal Umsatzeinbußen von 0,00 Prozent hinnehmen müssen. Der Umsatz lag bei 229,30 NOK. Im Vorjahresviertel waren 229,30 NOK in den Büchern gestanden.

Die kommenden Finanzergebnisse für Q2 2023 dürfte NEL ASA am 18.07.2023 präsentieren. In aktuellen Schätzungen terminieren Experten die Präsentation der Q2 2024-Bilanz auf den 28.08.2024.

