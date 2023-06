NEL ASA Aktie News: E-Mobilität Wasserstoff Index Aktie NEL ASA am Vormittag verlustreich

Aktienkurs im Fokus

Zu den Verlierern des Tages zählt am Montagvormittag die Aktie von NEL ASA. Die Aktionäre schickten das Papier von NEL ASA nach unten. In der Tradegate-Sitzung verlor die Aktie zuletzt 1,0 Prozent auf 1,02 EUR.

Um 09:21 Uhr rutschte die NEL ASA-Aktie in der Tradegate-Sitzung um 1,0 Prozent auf 1,02 EUR ab. Die NEL ASA-Aktie gab in der Spitze bis auf 1,02 EUR nach. Bei 1,03 EUR ging der Anteilsschein in den Tradegate-Handel. Über Tradegate wurden im bisherigen Handelsverlauf 726.497 NEL ASA-Aktien zum Kauf oder Verkauf angeboten.

In den vergangenen 52 Wochen lag der Höchstwert des Papiers bei 1,72 EUR. Dieser Kurs wurde am 09.02.2023 erreicht. Gerechnet zum 52-Wochen-Hoch hat die NEL ASA-Aktie derzeit noch 68,90 Prozent Luft nach oben. Das 52-Wochen-Tief verzeichnete der Anteilsschein am 14.10.2022 bei 0,95 EUR. Gerechnet zum 52-Wochen-Tief hat die NEL ASA-Aktie derzeit noch 7,42 Prozent Luft nach unten.

Im Durchschnitt gehen Experten von einem fairen Wert von 18,28 NOK je NEL ASA-Aktie aus.

Am 21.10.2021 legte NEL ASA die Bilanz zum abgelaufenen Jahresviertel, das am 30.09.2021 endete, vor. Mit einem Umsatz von 229,30 NOK, gegenüber 229,30 NOK im Vorjahresquartal, wurde ein Umsatzrückgang von 0,00 Prozent präsentiert.

Für das laufende Jahresviertel Q2 2023 wird am 18.07.2023 mit der Vorlage der Ergebnisse gerechnet. Experten kalkulieren am 28.08.2024 mit der Veröffentlichung der Q2 2024-Bilanz von NEL ASA.

