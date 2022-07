NEL ASA Aktie News: NEL ASA am Dienstagmittag in Grün

Um 26.07.2022 12:22:00 Uhr wies die NEL ASA-Aktie Gewinne aus. In der Frankfurt-Sitzung ging es für das Papier um 2,5 Prozent auf 1,54 EUR nach oben. Im Tageshoch stieg die NEL ASA-Aktie bis auf 1,57 EUR. Zur Startglocke stand der Titel bei 1,51 EUR. Im Frankfurt-Handel wechselten bis jetzt 67.138 NEL ASA-Aktien den Besitzer.

In den vergangenen 52 Wochen lag der Höchstwert des Papiers bei 2,07 EUR. Dieser Kurs wurde am 12.11.2021 erreicht. Um das 52-Wochen-Hoch zu erreichen, müsste die NEL ASA-Aktie 25,62 Prozent zulegen. Am 28.01.2022 sank das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Tief bei 1,05 EUR. Mit dem aktuellen Kurs notiert die NEL ASA-Aktie 46,29 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Analysten geben ein durchschnittliches Kursziel von 19,68 NOK an.

Am 21.10.2021 hat NEL ASA die Kennzahlen zum am 30.09.2021 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert.

Für das laufende Jahresviertel Q2 2022 wird am 11.08.2022 mit der Vorlage der Ergebnisse gerechnet. Die Vorlage der Q2 2023-Ergebnisse wird von Experten am 24.08.2023 erwartet.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur NEL ASA-Aktie

NEL-Aktie: NEL ASA kündigt außerordentliche Hauptversammlung an

NEL ASA-Aktie: Die Konzerngeschichte des Wasserstoffunternehmens aus Norwegen

NEL ASA-Aktie, Plug Power-Aktie & Co.: Warum bald der Durchbruch der Wasserstoff-Technologie gelingen könnte

Ausgewählte Hebelprodukte auf NEL ASA Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf NEL ASA Long Short Hebel wählen: 5x 10x Der Hebel muss zwischen 2 und 20 liegen Name Hebel KO Emittent Keine Daten Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf NEL ASA

Bildquellen: Anusorn Nakdee / Shutterstock.com