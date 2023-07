NEL ASA Aktie News: E-Mobilität Wasserstoff Index Aktie NEL ASA präsentiert sich am Vormittag stärker

Notierung im Fokus

Zu den erfolgreicheren Aktien des Tages zählt am Mittwochvormittag der Anteilsschein von NEL ASA. Zuletzt stieg die NEL ASA-Aktie. In der Tradegate-Sitzung kletterte das Papier um 1,2 Prozent auf 1,23 EUR.

Um 09:13 Uhr stieg die NEL ASA-Aktie. In der Tradegate-Sitzung kletterte das Papier um 1,2 Prozent auf 1,23 EUR. Bei 1,23 EUR markierte die NEL ASA-Aktie ihr bisheriges Tageshoch. Bei 1,21 EUR startete der Titel in den Tradegate-Handelstag. Zuletzt wechselten 352.640 NEL ASA-Aktien den Besitzer.

Am 09.02.2023 erreichte der Anteilsschein mit 1,72 EUR ein 52-Wochen-Hoch. Zum 52-Wochen-Hoch tendiert die NEL ASA-Aktie somit 28,85 Prozent niedriger. Den niedrigsten Stand seit 52 Wochen erreichte der Titel am 14.10.2022 bei 0,95 EUR. Mit einem Kursverlust von 22,97 Prozent würde die NEL ASA-Aktie auf das Niveau des 52-Wochen-Tiefs zurückfallen.

Das Kursziel taxieren Experten im Mittel auf 17,24 NOK.

Die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel stellte NEL ASA am 18.07.2023 vor. Umsatzseitig standen 229,30 NOK in den Büchern – ein Minus von 0,00 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem NEL ASA 229,30 NOK erwirtschaftet hatte.

Die Kennzahlen für Q3 2023 dürfte NEL ASA am 25.10.2023 präsentieren. Mit der Präsentation der Q2 2024-Finanzergebnisse von NEL ASA rechnen Experten am 28.08.2024.

Redaktion finanzen.net

