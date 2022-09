NEL ASA Aktie News: E-Mobilität Wasserstoff Index Aktie NEL ASA zeigt sich am Montagnachmittag gestärkt

Die NEL ASA-Aktie stieg im Frankfurt-Handel. Um 04:22 Uhr verteuerte sich das Papier um 4,8 Prozent auf 1,18 EUR. Zwischenzeitlich stieg die NEL ASA-Aktie sogar auf 1,18 EUR. Den Frankfurt-Handel startete das Papier bei 1,12 EUR. Im bisherigen Handelsverlauf wurden 456.483 NEL ASA-Aktien umgesetzt.

Am 12.11.2021 erreichte der Anteilsschein mit 2,07 EUR ein 52-Wochen-Hoch. Das 52-Wochen-Hoch könnte die NEL ASA-Aktie mit einem Kursplus von 42,94 Prozent wieder erreichen. Am 28.01.2022 sank das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Tief bei 1,05 EUR. Abschläge von 12,23 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Tief drücken.

Das durchschnittliche Kursziel geben Analysten bei 18,87 NOK je NEL ASA-Aktie an.

NEL ASA gewährte am 21.10.2021 Anlegern einen Blick in die Bilanz des am 30.09.2021 abgelaufenen Quartals.

Voraussichtlich am 20.10.2022 dürfte NEL ASA Anlegern einen Blick in die Q3 2022-Bilanz gewähren. Die Veröffentlichung der NEL ASA-Ergebnisse für Q3 2023 erwarten Experten am 01.11.2023.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur NEL ASA-Aktie

NEL ASA-Aktie: Die Konzerngeschichte des Wasserstoffunternehmens NEL ASA aus Norwegen

NEL ASA-Aktie dennoch fester: Credit Suisse setzt NEL auf "Underperform" herab

NEL ASA-Aktie gibt ab: Bank of America senkt den Daumen für Wasserstoff-Aktie NEL

Ausgewählte Hebelprodukte auf NEL ASA Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf NEL ASA Long Short Hebel wählen: 5x 10x Der Hebel muss zwischen 2 und 20 liegen Name Hebel KO Emittent Keine Daten Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf NEL ASA

Bildquellen: Anusorn Nakdee / Shutterstock.com