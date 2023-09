NEL ASA Aktie News: E-Mobilität Wasserstoff Index Aktie NEL ASA am Mittag tiefrot

Kurs der NEL ASA

Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Dienstagmittag die Aktie von NEL ASA. Die NEL ASA-Aktie rutschte in der Tradegate-Sitzung um 9,9 Prozent auf 0,730 EUR ab.

Die NEL ASA-Aktie notierte im Tradegate-Handel um 12:02 Uhr mit Abschlägen von 9,9 Prozent bei 0,730 EUR. Die NEL ASA-Aktie wertet zwischenzeitlich bis auf 0,726 EUR ab. Zur Börseneröffnung tendierte der Titel bei 0,805 EUR. Zuletzt wechselten 4.972.916 NEL ASA-Aktien den Besitzer.

Am 09.02.2023 stieg der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Hoch bei 1,725 EUR an. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Hoch 136,233 Prozent über dem aktuellen Aktienkurs an. Der Anteilsschein verbuchte am 26.09.2023 Kursverluste bis auf 0,726 EUR und erreichte damit den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Mit einem Kursverlust von 0,603 Prozent würde die NEL ASA-Aktie auf das Niveau des 52-Wochen-Tiefs zurückfallen.

Das durchschnittliche Kursziel der NEL ASA-Aktie wird bei 16,77 NOK angegeben.

Die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel stellte NEL ASA am 18.07.2023 vor. Auf der Umsatzseite wurde ein Minus von 0,00 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr vermeldet. Der Umsatz belief sich auf 229,30 NOK. Im Vorjahreszeitraum waren 229,30 NOK in den Büchern gestanden.

Am 25.10.2023 dürfte die Q3 2023-Bilanz von NEL ASA veröffentlicht werden. Die Vorlage der Q3 2024-Ergebnisse wird von Experten am 07.11.2024 erwartet.

