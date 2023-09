NEL ASA Aktie News: E-Mobilität Wasserstoff Index Aktie Investoren fliehen am Dienstagvormittag aus NEL ASA

Aktie im Fokus

Zu den Verlierern des Tages zählt am Dienstagvormittag die Aktie von NEL ASA. Die NEL ASA-Aktie notierte im Tradegate-Handel zuletzt mit Abschlägen von 5,3 Prozent bei 0,767 EUR.

Werte in diesem Artikel

Das Papier von NEL ASA gab in der Tradegate-Sitzung ab. Um 09:21 Uhr ging es um 5,3 Prozent auf 0,767 EUR abwärts. In der Spitze fiel die NEL ASA-Aktie bis auf 0,763 EUR. Mit einem Wert von 0,805 EUR ging der Anteilsschein in den Handelstag. Im bisherigen Handelsverlauf wurden 1.337.664 NEL ASA-Aktien umgesetzt.

Den höchsten Stand seit 52 Wochen (1,725 EUR) erklomm das Papier am 09.02.2023. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Hoch 124,778 Prozent über dem aktuellen Aktienkurs an. Der Kurs des Titels nahm in den vergangenen 52 Wochen bis auf ein Tief bei 0,763 EUR ab. Das 52-Wochen-Tief könnte die NEL ASA-Aktie mit einem Verlust von 0,521 Prozent wieder erreichen.

Das Kursziel taxieren Experten im Mittel auf 16,77 NOK.

Die Bilanz zum am 30.06.2023 abgelaufenen Quartal legte NEL ASA am 18.07.2023 vor. Auf der Umsatzseite hat NEL ASA im vergangenen Quartal 229,30 NOK verbucht. Das bedeutet eine Umsatzabschwächung von 0,00 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis. Damals hatte NEL ASA 229,30 NOK umsetzen können.

Für das laufende Jahresviertel Q3 2023 wird am 25.10.2023 mit der Vorlage der Ergebnisse gerechnet. Einen Blick in die Q3 2024-Bilanz können NEL ASA-Anleger Experten zufolge am 07.11.2024 werfen.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur NEL ASA-Aktie

NEL-Aktie, Plug Power-Aktie & Co.: Hedgefonds-Chef hält Wetten auf Wasserstoff-Aktien für "Zeitverschwendung"

NEL ASA-Aktie: Die Konzerngeschichte des Wasserstoffunternehmens NEL ASA aus Norwegen

NEL-Aktie im Minus: Credit Suisse hat Ziel für NEL gesenkt