NEL ASA Aktie News: E-Mobilität Wasserstoff Index Aktie Anleger schicken NEL ASA am Dienstagnachmittag auf rotes Terrain

Zu den Verlierern des Tages zählt am Dienstagnachmittag die Aktie von NEL ASA. Die Aktionäre schickten das Papier von NEL ASA nach unten. In der Tradegate-Sitzung verlor die Aktie zuletzt 2,7 Prozent auf 0,602 EUR.

Um 21:59 Uhr rutschte die NEL ASA-Aktie in der Tradegate-Sitzung um 2,7 Prozent auf 0,602 EUR ab. Die NEL ASA-Aktie gab in der Spitze bis auf 0,600 EUR nach. Zum Start in den Handelstag hatte das Papier einen Wert von 0,615 EUR. Von der NEL ASA-Aktie wurden im bisherigen Tagesverlauf 2.734.189 Stück gehandelt.

Am 09.02.2023 stieg der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Hoch bei 1,725 EUR an. Zum 52-Wochen-Hoch tendiert die NEL ASA-Aktie somit 65,091 Prozent niedriger. Am 13.12.2023 sank der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Tief bei 0,534 EUR ab. Das 52-Wochen-Tief könnte die NEL ASA-Aktie mit einem Verlust von 11,329 Prozent wieder erreichen.

Experten geben im Durchschnitt ein Kursziel von 14,34 NOK für die NEL ASA-Aktie aus.

NEL ASA ließ sich am 25.10.2023 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat der Konzern die Bilanz zum am 30.09.2023 beendeten Jahresviertel offengelegt.

Die Kennzahlen für Q4 2023 dürfte NEL ASA am 28.02.2024 präsentieren. Experten kalkulieren am 13.02.2025 mit der Veröffentlichung der Q4 2024-Bilanz von NEL ASA.

