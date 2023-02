NEL ASA Aktie News: E-Mobilität Wasserstoff Index Aktie NEL ASA zieht am Vormittag an

Die Aktie legte um 09:21 Uhr in der Frankfurt-Sitzung 0,6 Prozent auf 1,45 EUR zu. In der Spitze legte die NEL ASA-Aktie bis auf 1,45 EUR zu. Die Frankfurt-Sitzung begann das Papier bei einem Kurs von 1,44 EUR. Im bisherigen Handelsverlauf wurden 148.303 NEL ASA-Aktien umgesetzt.

Am 09.03.2022 markierte das Papier bei 1,90 EUR den höchsten Stand in den vergangenen 52 Wochen. Zum 52-Wochen-Hoch tendiert die NEL ASA-Aktie somit 23,64 Prozent niedriger. Das 52-Wochen-Tief markierte der Titel am 13.10.2022 bei 0,94 EUR. Der Abstand zum 52-Wochen-Tief beträgt derzeit 53,63 Prozent.

Das Kursziel taxieren Experten im Mittel auf 18,29 NOK.

Einen Blick in die Bücher des vergangenen Jahresviertel gewährte NEL ASA am 21.10.2021. Auf der Umsatzseite wurde ein Abschlag zum Vorjahreszeitraum von 0,00 Prozent vermeldet. Der Umsatz lag zuletzt bei 229,30 NOK. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 229,30 NOK US-Dollar umgesetzt.

Am 28.02.2023 dürfte die Q4 2022-Bilanz von NEL ASA veröffentlicht werden. Experten kalkulieren am 08.05.2024 mit der Veröffentlichung der Q1 2024-Bilanz von NEL ASA.

Redaktion finanzen.net

