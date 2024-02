NEL ASA Aktie News: E-Mobilität Wasserstoff Index Aktie NEL ASA am Dienstagnachmittag fester

NEL ASA im Blick

Zu den Performance-Besten des Tages zählt am Dienstagnachmittag die Aktie von NEL ASA. Die Aktionäre schickten das Papier von NEL ASA nach oben. Im Tradegate-Handel gewann die Aktie zuletzt 4,0 Prozent auf 0,404 EUR.

Werte in diesem Artikel

Die NEL ASA-Aktie notierte im Tradegate-Handel um 16:07 Uhr in Grün und gewann 4,0 Prozent auf 0,404 EUR. Die NEL ASA-Aktie kletterte in der Spitze bis auf 0,404 EUR. Zur Startglocke notierte der Anteilsschein bei 0,387 EUR. Zuletzt wechselten via Tradegate 4.547.063 NEL ASA-Aktien den Besitzer.

Am 28.02.2023 markierte das Papier bei 1,560 EUR den höchsten Stand in den vergangenen 52 Wochen. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Hoch 286,302 Prozent über dem aktuellen Aktienkurs an. Am 26.02.2024 verringerte sich der Aktienkurs auf bis zu 0,370 EUR und markierte damit das derzeitige 52-Wochen-Tief. Gerechnet zum 52-Wochen-Tief hat die NEL ASA-Aktie derzeit noch 8,273 Prozent Luft nach unten.

Die Dividendenausschüttung für NEL ASA-Aktionäre betrug im Jahr 2022 0,000 NOK, in diesem Jahr dürfte sich die Dividende laut Expertenschätzungen auf 0,000 NOK belaufen. Beim durchschnittlichen Kursziel liegen die Prognosen der Analysten für die NEL ASA-Aktie bei 10,41 NOK.

NEL ASA ließ sich am 25.10.2023 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat der Konzern die Bilanz zum am 30.09.2023 beendeten Jahresviertel offengelegt.

Am 28.02.2024 dürfte die Q4 2023-Bilanz von NEL ASA veröffentlicht werden. Einen Blick in die Q1 2025-Bilanz können NEL ASA-Anleger Experten zufolge am 07.05.2025 werfen.

Analysten gehen davon aus, dass NEL ASA 2023 einen Verlust in Höhe von -0,519 NOK je Aktie ausweisen dürften.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur NEL ASA-Aktie

