NEL ASA Aktie News: E-Mobilität Wasserstoff Index Aktie NEL ASA tendiert am Dienstagmittag südwärts

Die Aktie von NEL ASA gehört am Dienstagmittag zu den Verlierern des Tages. Die NEL ASA-Aktie gab im Tradegate-Handel zuletzt um 2,2 Prozent auf 1,01 EUR nach.

Die NEL ASA-Aktie gab im Tradegate-Handel um 12:03 Uhr um 2,2 Prozent auf 1,01 EUR nach. Der Kurs der NEL ASA-Aktie gab im heutigen Tagestief bis auf 1,01 EUR nach. Bei 1,03 EUR ging der Anteilsschein in den Tradegate-Handel. Im Tradegate-Handel wechselten bis jetzt 1.630.984 NEL ASA-Aktien den Besitzer.

Der Anteilsschein kletterte am 09.02.2023 auf bis zu 1,72 EUR und markierte damit ein 52-Wochen-Hoch. Das 52-Wochen-Hoch könnte die NEL ASA-Aktie mit einem Kursplus von 70,49 Prozent wieder erreichen. Bei 0,95 EUR erreichte der Anteilsschein am 14.10.2022 den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Gerechnet zum 52-Wochen-Tief hat die NEL ASA-Aktie derzeit noch 6,55 Prozent Luft nach unten.

Das mittlere Kursziel sehen Analysten bei 18,28 NOK.

NEL ASA ließ sich am 21.10.2021 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wurde die Bilanz zum am 30.09.2021 beendeten Jahresviertel offengelegt. Der Umsatz lag bei 229,30 NOK – das entspricht einem Abschlag von 0,00 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum. Damals waren 229,30 NOK erwirtschaftet worden.

NEL ASA wird die nächste Bilanz für Q2 2023 voraussichtlich am 18.07.2023 vorlegen. Mit der Vorlage der Q2 2024-Bilanz von NEL ASA rechnen Experten am 28.08.2024.

