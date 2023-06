NEL ASA Aktie News: E-Mobilität Wasserstoff Index Aktie NEL ASA tendiert am Vormittag schwächer

NEL ASA im Blick

Die Aktie von NEL ASA gehört am Dienstagvormittag zu den Verlierern des Tages. Die NEL ASA-Aktie notierte zuletzt im Tradegate-Handel in Rot und verlor 1,4 Prozent auf 1,02 EUR.

Die NEL ASA-Aktie wies um 09:20 Uhr Verluste aus. Im Tradegate-Handel ging es für das Papier um 1,4 Prozent auf 1,02 EUR abwärts. Den tiefsten Stand des Tages markierte die NEL ASA-Aktie bisher bei 1,02 EUR. Die Tradegate-Sitzung begann das Papier bei einem Kurs von 1,03 EUR. Zuletzt stieg das Tradegate-Volumen auf 250.488 NEL ASA-Aktien.

Am 09.02.2023 steigerte sich der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 1,72 EUR und damit auf den höchsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Um an das 52-Wochen-Hoch heran zu reichen, müsste das Papier 69,15 Prozent hinzugewinnen. Der Titel erreichte das 52-Wochen-Tief von 0,95 EUR am 14.10.2022. Mit einem Kursverlust von 7,29 Prozent würde die NEL ASA-Aktie auf das Niveau des 52-Wochen-Tiefs zurückfallen.

Analysten bewerten die NEL ASA-Aktie im Durchschnitt mit 18,28 NOK.

Am 21.10.2021 äußerte sich NEL ASA zu den Kennzahlen des am 30.09.2021 ausgelaufenen Quartals. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 229,30 NOK – das entspricht einem Minus von 0,00 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 229,30 NOK in den Büchern gestanden hatten.

NEL ASA wird die nächste Bilanz für Q2 2023 voraussichtlich am 18.07.2023 vorlegen. Mit der Vorlage der Q2 2024-Bilanz von NEL ASA rechnen Experten am 28.08.2024.

