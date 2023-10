NEL ASA Aktie News: E-Mobilität Wasserstoff Index Aktie NEL ASA tendiert am Vormittag tiefer

Blick auf Aktienkurs

Die Aktie von NEL ASA gehört am Freitagvormittag zu den Verlustbringern des Tages. Das Papier von NEL ASA gab in der Tradegate-Sitzung ab. Zuletzt ging es um 1,5 Prozent auf 0,595 EUR abwärts.

Der NEL ASA-Aktie ging im Tradegate-Handel die Puste aus. Um 09:20 Uhr verlor das Papier 1,5 Prozent auf 0,595 EUR. Der Kurs der NEL ASA-Aktie gab im heutigen Tagestief bis auf 0,594 EUR nach. Zum Start in den Handelstag hatte das Papier einen Wert von 0,602 EUR. Die Anzahl der bisher gehandelten NEL ASA-Aktien beläuft sich auf 345.415 Stück.

In den vergangenen 52 Wochen lag der Höchstwert des Papiers bei 1,725 EUR. Dieser Kurs wurde am 09.02.2023 erreicht. Um an das 52-Wochen-Hoch heran zu reichen, müsste das Papier 190,027 Prozent hinzugewinnen. Der Titel erreichte das 52-Wochen-Tief von 0,561 EUR am 25.10.2023. Derzeit notiert die NEL ASA-Aktie damit 5,914 Prozent oberhalb des 52-Wochen-Tiefs.

Das Kursziel taxieren Experten im Mittel auf 15,49 NOK.

Am 25.10.2023 äußerte sich NEL ASA zu den Kennzahlen des am 30.09.2023 ausgelaufenen Quartals.

Für das laufende Jahresviertel Q4 2023 wird am 28.02.2024 mit der Vorlage der Ergebnisse gerechnet. Am 13.02.2025 wird NEL ASA schätzungsweise die Ergebnisse für Q4 2024 präsentieren.

