NEL ASA Aktie News: E-Mobilität Wasserstoff Index Aktie NEL ASA verbilligt sich am Vormittag

Zu den Verlierern des Tages zählt am Montagvormittag die Aktie von NEL ASA. Die NEL ASA-Aktie wies zuletzt Verluste aus. Im Tradegate-Handel ging es für das Papier um 0,8 Prozent auf 0,667 EUR abwärts.

Die NEL ASA-Aktie notierte um 09:16 Uhr im Tradegate-Handel in Rot und verlor 0,8 Prozent auf 0,667 EUR. Den tiefsten Stand des Tages markierte die NEL ASA-Aktie bisher bei 0,659 EUR. Bei 0,672 EUR eröffnete der Anteilsschein die Börsensitzung. Das Handelsvolumen belief sich zuletzt auf 215.507 NEL ASA-Aktien.

Am 09.02.2023 stieg der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Hoch bei 1,725 EUR an. Gerechnet zum 52-Wochen-Hoch hat die NEL ASA-Aktie derzeit noch 158,468 Prozent Luft nach oben. Das 52-Wochen-Tief erreichte das Papier am 25.10.2023 (0,561 EUR). Das 52-Wochen-Tief könnte die NEL ASA-Aktie mit einem Verlust von 15,857 Prozent wieder erreichen.

Im Durchschnitt errechneten Experten ein Kursziel von 14,34 NOK für die NEL ASA-Aktie.

Am 25.10.2023 hat NEL ASA in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 30.09.2023 – vorgestellt.

Die NEL ASA-Bilanz für Q4 2023 wird am 28.02.2024 erwartet. Experten kalkulieren am 13.02.2025 mit der Veröffentlichung der Q4 2024-Bilanz von NEL ASA.

