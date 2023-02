NEL ASA Aktie News: E-Mobilität Wasserstoff Index Aktie NEL ASA am Dienstagvormittag mit negativen Vorzeichen

Die NEL ASA-Aktie stand in der Frankfurt-Sitzung um 09:21 Uhr 3,2 Prozent im Minus bei 1,43 EUR. Das Tagestief markierte die NEL ASA-Aktie bei 1,43 EUR. Zur Startglocke notierte der Anteilsschein bei 1,50 EUR. Das Handelsvolumen belief sich zuletzt auf 202.748 NEL ASA-Aktien.

In den vergangenen 52 Wochen lag der Höchstwert des Papiers bei 1,90 EUR. Dieser Kurs wurde am 09.03.2022 erreicht. Um an das 52-Wochen-Hoch heran zu reichen, müsste das Papier 24,64 Prozent hinzugewinnen. Bei 0,94 EUR fiel das Papier am 13.10.2022 auf ein 52-Wochen-Tief. Gerechnet zum 52-Wochen-Tief hat die NEL ASA-Aktie derzeit noch 51,61 Prozent Luft nach unten.

Das durchschnittliche Kursziel liegt für die NEL ASA-Aktie bei 18,29 NOK.

NEL ASA ließ sich am 21.10.2021 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat der Konzern die Bilanz zum am 30.09.2021 beendeten Jahresviertel offengelegt. Im abgelaufenen Quartal hat NEL ASA 229,30 NOK umgesetzt. Das entspricht einem Abschlag von 0,00 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Hier waren 229,30 NOK umgesetzt worden.

Das nächste Bilanzvorlage dürfte am 28.02.2023 erfolgen. NEL ASA dürfte die Q1 2024-Ergebnisse Experten zufolge am 08.05.2024 präsentieren.

