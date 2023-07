NEL ASA Aktie News: E-Mobilität Wasserstoff Index Aktie NEL ASA am Vormittag mit Verlusten

Kursentwicklung im Fokus

Die Aktie von NEL ASA gehört am Freitagvormittag zu den Verlierern des Tages. Das Papier von NEL ASA gab in der Tradegate-Sitzung ab. Zuletzt ging es um 0,9 Prozent auf 1,22 EUR abwärts.

Die NEL ASA-Aktie stand in der Tradegate-Sitzung um 09:21 Uhr 0,9 Prozent im Minus bei 1,22 EUR. Das Tagestief markierte die NEL ASA-Aktie bei 1,22 EUR. Den Tradegate-Handel startete das Papier bei 1,23 EUR. Zuletzt wechselten via Tradegate 285.832 NEL ASA-Aktien den Besitzer.

Am 09.02.2023 stieg das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Hoch bei 1,72 EUR. Das 52-Wochen-Hoch könnte die NEL ASA-Aktie mit einem Kursplus von 41,29 Prozent wieder erreichen. Der Anteilsschein verbuchte am 14.10.2022 Kursverluste bis auf 0,95 EUR und erreichte damit den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Derzeit notiert die NEL ASA-Aktie damit 29,13 Prozent oberhalb des 52-Wochen-Tiefs.

Das Kursziel taxieren Experten im Mittel auf 17,24 NOK.

Am 18.07.2023 legte NEL ASA die Bilanz zum abgelaufenen Jahresviertel, das am 30.06.2023 endete, vor. Umsatzseitig ergab sich ein Rückgang um 0,00 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz von 229,30 NOK. Dementsprechend lag der Umsatz im abgelaufenen Quartal bei 229,30 NOK.

Voraussichtlich am 25.10.2023 dürfte NEL ASA Anlegern einen Blick in die Q3 2023-Bilanz gewähren. NEL ASA dürfte die Q2 2024-Ergebnisse Experten zufolge am 28.08.2024 präsentieren.

