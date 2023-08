NEL ASA Aktie News: E-Mobilität Wasserstoff Index Aktie Anleger schicken NEL ASA am Vormittag ins Minus

Aktienentwicklung

Die Aktie von NEL ASA gehört am Montagvormittag zu den Verlustbringern des Tages. Die Aktie notierte zuletzt mit Verlusten. Im Tradegate-Handel verbilligte sie sich um 0,4 Prozent auf 1,00 EUR.

Die Aktionäre schickten das Papier von NEL ASA nach unten. In der Tradegate-Sitzung verlor die Aktie um 09:19 Uhr 0,4 Prozent auf 1,00 EUR. In der Spitze büßte die NEL ASA-Aktie bis auf 1,00 EUR ein. Zum Start in den Handelstag hatte das Papier einen Wert von 1,01 EUR. Im heutigen Handel wurden bisher 127.961 NEL ASA-Aktien umgesetzt.

Am 09.02.2023 markierte das Papier bei 1,72 EUR den höchsten Stand in den vergangenen 52 Wochen. Der derzeitige Kurs der NEL ASA-Aktie liegt somit 41,78 Prozent unter dem 52-Wochen-Hoch. Den niedrigsten Stand seit 52 Wochen erreichte der Titel am 14.10.2022 bei 0,95 EUR. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Tief 5,86 Prozent unter dem aktuellen Aktienkurs an.

Beim Kursziel liegen die Analysten-Schätzungen bei durchschnittlich 16,77 NOK.

Am 18.07.2023 hat NEL ASA in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 30.06.2023 – vorgestellt. Beim Umsatz kam es zu einer Abschwächung von 0,00 Prozent auf 229,30 NOK. Im Vorjahresviertel hatte NEL ASA 229,30 NOK umgesetzt.

Die kommende Q3 2023-Kennzahlen werden voraussichtlich am 25.10.2023 veröffentlicht. Die Q3 2024-Finanzergebnisse könnte NEL ASA möglicherweise am 07.11.2024 präsentieren.

